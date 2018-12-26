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Ломаченко оценил вероятность боя против британского боксера

Сегодня, 21:32
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Фото: Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook

Ломаченко уверен, что в случае проведения боя против Кроллы, тот пройдет в США

Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко высказался по поводу возможности провести поединок против британца Энтони Кроллы.

В комментарии Luckypunch.net боксер отметил, что пока не владеет информацией о возможном бое из-за периода отпусков в связи с праздниками, потому никто ясного ответа дать не может.

"Если они [в команде Кроллы] говорят об этом поединке, то он будет в США, а в Англии не будет проведен", - добавил Ломаченко.

9 декабря украинский боксер единогласным решением судей (119:107 и дважды 117:109) одолел пуэрториканца Хосе Педрасу и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA и журнала The Ring в легком весе.

После поединка Ломаченко заявил, что хочет завоевать еще два чемпионских пояса и в следующем году устроить бой с американским обладателем титула WBC Майки Гарсией.

Менеджер украинского боксера Эгис Климас заявил, что в 2019 году тот проведет либо объединительный бой за новый чемпионский титул, либо будет защищать пояс против Кроллы.

Теги:   WBA WBO Василий Ломаченко Бокс

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