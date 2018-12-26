Ломаченко оценил вероятность боя против британского боксера
Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко высказался по поводу возможности провести поединок против британца Энтони Кроллы.
В комментарии Luckypunch.net боксер отметил, что пока не владеет информацией о возможном бое из-за периода отпусков в связи с праздниками, потому никто ясного ответа дать не может.
"Если они [в команде Кроллы] говорят об этом поединке, то он будет в США, а в Англии не будет проведен", - добавил Ломаченко.
9 декабря украинский боксер единогласным решением судей (119:107 и дважды 117:109) одолел пуэрториканца Хосе Педрасу и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA и журнала The Ring в легком весе.
После поединка Ломаченко заявил, что хочет завоевать еще два чемпионских пояса и в следующем году устроить бой с американским обладателем титула WBC Майки Гарсией.
Менеджер украинского боксера Эгис Климас заявил, что в 2019 году тот проведет либо объединительный бой за новый чемпионский титул, либо будет защищать пояс против Кроллы.