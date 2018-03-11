Ломаченко отреагировал на слухи по поводу проведения боя в Лондоне

Василий Ломаченко пока не планирует драться с Люком Кэмпбеллом

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко высказал свою позицию по поводу вероятного боя против Люка Кэмпбелла в Лондоне.

В интервью Behind The Gloves украинец сообщил, что впервые слышит о таком поединке и еще не рассматривал его вероятность. Что касается следующего соперника, то, по словам Ломаченко, им будет венесуэлец Хорхе Линарес. Также украинец не отбросил вероятность проведения в будущем своего боя в Лондоне.

Почему бы и нет. Там живет много фанатов бокса, много топ-боксеров – британцы, - сказал Ломаченко.

Накануне стало известно, что командам Ломаченко и обладателя пояса WBA в легком весе Хорхе Линареса удалось договориться о проведении боя боксеров.

Также в прессе фигурировала информация, что Ломаченко может провести первый в карьере бой в Европе, встретившись с Люком Кэмпбеллом в Лондоне.

Ранее появилась информация, что поединок Ломаченко против Линареса может не состояться в мае 2018 года. Якобы промоутерская компания венесуэльского боксера Golden Boy Promotions против этого поединка 12 мая, как планировалось, поскольку в этот же день на канале НВО будет показан повтор реванша между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом.