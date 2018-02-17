Ломаченко опроверг миф об украинской школе бокса

Украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко в интервью НВ не согласился с тем, что сегодня существует украинская школа бокса.

В качестве подтверждения своих слов боец напомнил, что братья Кличко переехали в Германию после того, как стали профессионалами и тренировались у немецкого тренера.

"О какой украинской школе мы говорим? Хочу вас огорчить, но украинской школы бокса сегодня не существует", - убежден Ломаченко.

Говоря о своем примере, украинский полулегковик считает свои успехи заслугой отца Анатолия, который его тренирует. По словам бойца, тот знает, как нужно построить тренировочный процесс, чувствует спортсмена и момент, когда можно выйти на пик формы, а также хорошо знает стратегию бокса.

В конце 2017 года Ломаченко был признан лучшим боксером года по версии авторитетного журнала The Ring. Кроме того, украинца назвали лучшим бойцом 2017 года по версии портала BoxingScene. Также он получил признание популярного телеканала НВО.

Перед этим полулегковика признали лучшим боксером мира по версии одного из старейших и самых авторитетных боксерских порталов мира Fightnews.com. Ранее чемпион WBO был признан лучшим боксером 2017 года по версии авторитетного сайта Boxing News 24, а также получил награду как лучший боксер мира по версии Ring8 и занял первое место в рейтинге по версии авторитетного портала ESPN.

Читайте полный текст интервью с Василием Ломаченко в свежем номере журнала Новое Время - №6 от 16 февраля 2018 года