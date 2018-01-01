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Ломаченко обошел Усика в рейтинге лучших боксеров мира

Сегодня, 21:51
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Ломаченко поднялся на 3-е место в рейтинге BoxRec

Василий Ломаченко via Instagram

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко поднялся на 3-е место в рейтинге лучших боксеров мира по версии авторитетного портала BoxRec.

После победы над Хосе Педрасой Василий Ломаченко подвинул с третьего места в рейтинге другого украинского боксера - абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика, который теперь занимает четвертое место.

Первое место в рейтинге занимает обладатель титула WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд. На второй позиции чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBO мексиканец Сауль Альварес.

Также в рейтинге присутствует украинский чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик, который занимает 13-ю позицию.

Сегодня, 9 декабря, Василий Ломаченко единогласным решением судей (119:107 и дважды 117:109) одолел пуэрториканца Хосе Педрасу и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA и журнала The Ring в легком весе.

Теги:   Александр Усик Василий Ломаченко Рейтинг Бокс

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