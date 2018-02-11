Ломаченко объяснил, почему не хочет боксировать с легендарным экс-чемпионом мира

Чемпион мира по версии WBO Василий Ломаченко рассказал, почему не хочет боксировать с 39-летним экс-чемпионом мира в восьми весовых категориях филиппинцем Мэнни Пакьяо.

Как сообщает Трибуна, во время пресс-конференции в Киеве украинец отметил, что у него нет мотивации боксировать с человеком, лучшие годы которого позади и который уже уходит на покой.

Также Василий видит проблему в весе, поскольку он пока не готов подниматься сразу на несколько категорий. "Я не могу заставить его боксировать хотя бы в категории 63 кг – это неправильно, у него категория 66 кг, и если что-то доказывать, то нужно подниматься в его вес. Готов ли я не это? Нет, не готов. Было бы это пять лет назад, я может бы по другому подумал, но сегодня не хочу на этой идти", - сказал Ломаченко.

Напомним, на этой же пресс-конференции Ломаченко рассказал о вероятном подписании контракта на следующий бой на протяжении недели. Украинский боксер сообщил, что, скорее всего, его следующим соперником будет венесуэлец Хорхе Линарес.

Ранее Ломаченко говорил, что ему был интересен бой против Пакьяо в самом начале, однако потом он понял, что вероятность его проведения слишком низкая из-за ряда факторов.