09 июля 2018, понедельник

Ломаченко объявил, когда проведет следующий бой

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Ломаченко не рассказал, кто будет его следующим соперником
Фото: Наталья Кравчук / НВ

Ломаченко не рассказал, кто будет его следующим соперником

Украинский чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко заявил о том, что свой следующий поединок проведет 25 августа.

Об этом боксер сообщил на своей странице в Instagram. Вместе с тем, он не рассказал, с кем будет драться.

"Как вы думаете, кто следующий соперник?", - заинтриговал Ломаченко.

I’m returning August 25th, who do you think I’m going to be fighting? —— Ну ,что я возвращаюсь 25 августа в бой???????? как вы думаете кто следующий соперник?

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Недавно украинскому бойцу сделали операцию на плече. Также он назвал Джервонту Дэвиса своим потенциальным соперником в 2018 году. 

Промоутер Ломаченко Боб Арум заявлял о том, что его клиент вернется на ринг в октябре или ноябре 2018 года.

Позже представитель боксера сообщил, что украинец проведет объединительный поединок с победителем боя между мексиканцем Рэем Бельтраном и россиянином Романом Андреевым, которые поспорят за титул WBO.

В то же время о желании встретиться на ринге с Ломаченко в очном поединке говорил и чемпион мира WBC Майки Гарсия, в котором на кону могут оказаться сразу четыре пояса чемпиона мира. Тренер Гарсии Роберт Гарсия уверен, что бой его младшего брата с Ломаченко обязательно состоится

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