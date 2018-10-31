31 октября 2018, среда

Ломаченко о перспективах Усика: Пока не вижу его в супертяжелом весе

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Усику рано переходить в супертяжелый вес - Ломаченко
Фото: WBSS via Facebook

Усику рано переходить в супертяжелый вес - Ломаченко

Украинский чемпион мира WBA в легком весе Василий Ломаченко убежден, что его соотечественнику и абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе Александу Усику пока что рано переходить в супертяжелый вес.

В интервью LOMA Official TV он отметил, что не хотел бы сейчас давать этому оценку, и свое мнение озвучивал в близком кругу.

Легковес оговорился, что сейчас не хотел бы этого говорить, но считает, что переходить Усику в супертяжелый вес прямо сейчас - слишком рано.

"Понятно, что можно перейти в супертяжелый вес, боксировать непонятно с кем и смотреться хорошо. Я говорю о топах – я бы пока не делал этого", - добавил Ломаченко.

В июльском финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе Усик победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира, а также обладателем трофея Мухаммеда Али.

Следующий бой абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе состоится 10 ноября 2018 года в английском Манчестере против Тони Белью. На его кону будут стоять все четыре титула украинца.

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