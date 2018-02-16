Ломаченко о мотивации в боксе: хочу стать лучшим из лучших

Ломаченко хочет вписать свое имя в историю бокса

Украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко в интервью НВ рассказал о том, чем он мотивирован в боксе.

Украинский боец признался, что хочет впечатать свое имя в историю этого вида спорта.

"К чему я готовлю себя? Впечатать свое имя в историю бокса, стать лучшим из лучших", - ответил Ломаченко.

Вместе с тем, чемпион мира в полулегком весе отвергает тезис о том, что так рассуждают многие. В частности, боксер не слышал, чтобы так говорили братья Кличко, добавив, что был бы признателен, если бы ему показали такое высказывание завершивших карьеру супертяжеловесов.

"[Слава] - это часть моей работы. Люди подходят, просят сфотографироваться. Но одновременно у меня выработалась ответственность — уже перед моими детьми. Потому что что бы я ни сделал — это уже будет известно везде. Подобное очень дисциплинирует", - пояснил Ломаченко.

В конце 2017 года Ломаченко был признан лучшим боксером года по версии авторитетного журнала The Ring. Кроме того, украинца назвали лучшим бойцом 2017 года по версии портала BoxingScene. Также он получил признание популярного телеканала НВО.

Перед этим полулегковика признали лучшим боксером мира по версии одного из старейших и самых авторитетных боксерских порталов мира Fightnews.com. Ранее чемпион WBO был признан лучшим боксером 2017 года по версии авторитетного сайта Boxing News 24, а также получил награду как лучший боксер мира по версии Ring8 и занял первое место в рейтинге по версии авторитетного портала ESPN.

Читайте полный текст интервью с Василием Ломаченко в свежем номере журнала Новое Время - №6 от 16 февраля 2018 года