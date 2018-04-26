Ломаченко о бое с Линаресом: Хочу почувствовать то же, что и Ригондо, когда дрался со мной

Украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко заявил о том, что в поединке против чемпиона WBA Хорхе Линареса, который пройдет в легком весе, хочет почувствовать то же, что чувствовал битый им Гильермо Ригондо, который также поднимался в больший вес.

Комментируя габариты и силу венесуэльского боксера, украинский боец заявил о том, что для него это будет большим вызовом, ведь ранее он дрался против соперников того же размера, что и он, или меньше, сообщает BoxingScene.

"Сейчас я хочу почувствовать то же, что чувствовал Ригондо, который в нашем поединке был меньше меня. Теперь я меньше своего оппонента, и хочу показать, что это не большая проблема", - отметил Ломаченко.

Украинский спортсмен признался, что ему нравятся выпады Линареса перед боем, но ожидает, что после него венесуэлец явится на пресс-конференцию, чтобы Ломаченко услышал от него то, что он скажет.

Поединок Ломаченко - Линарес состоится 12 мая 2018 года в Нью-Йорке. Для проведения боя украинец поднимется в легкий вес. Венесуэлец пообещал, что остановит победную поступь украинского обладателя пояса WBO во втором полулегком весе.

Позже Ломаченко предложил Линаресу пари на 200 тысяч долларов, которые достанутся победителю поединка.