Ломаченко нокаутом победил Линареса и переписал историю бокса

Украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко нокаутировал Хорхе Линареса и завладел поясом WBA в легком весе, чем завоевал титулы в трех весовых категориях за 12 поединков на профи-ринге, что является рекордным достижением в истории.

Изучив соперника в первом раунде, украинец начал наращивать свой перевес со второй трехминутки. Уже в третьем раунде преимущество Василия стало тотальным: он имел преимущество даже на дальней дистанции, несмотря на больший размах рук соперника, у которого появилось рассечение.

Ломаченко прицельно бил в соперника, удачно попадая в подбородок, тогда как венесуэльский боксер ушел в глухую оборону. В пятом раунде последний успевал только отмахиваться от визави, и только гонг спас его от нокдауна.

Тем удивительным стал нокдаун, в котором оказался украинец, пропустивший резкий удар в лицо без замаха. Это заставило его действовать внимательнее, хотя позже он пропустил многоударную комбинацию с аперкотом.

И все же, в 10-м раунде Ломаченко отправил Линареса в нокаут. Венеуэлец не сумел перекрыть многоходовую комбинацию Василия, самым коварным из которой стал удар по печени, что отправил Хорхе на настил. Рефери отсчитал нокдаун, из которого тот так и не смог подняться.

Тем самым украинский боксер стал чемпионом мира WBA в легком весе, помимо пояса WBO в полулегком. Ранее он владел титулом в первом полулегком весе.

НВ