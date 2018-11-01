02 ноября 2018, пятница

Ломаченко не одобрил возможный переход Усика в супертяжелый вес

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Василий Ломаченко считает, что Александру Усику еще рано переходить в супертяжелый вес
Фото: Top Rank

Василий Ломаченко считает, что Александру Усику еще рано переходить в супертяжелый вес

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко прокомментировал возможный переход своего друга и абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика в супертяжелый вес.

На своем Youtube-канале Ломаченко сообщил, что сейчас не видит Усика в супертяжелой весовой категории и уже говорил ему об этом.

"Сейчас бы я не хотел этого говорить, но я считаю, что прямо сейчас, в ближайший год – слишком рано. Понятно, что можно перейти в супертяжелый вес, боксировать непонятно с кем и смотреться хорошо. Я говорю о топах – я бы пока не делал этого", - сказал Ломаченко.

Напомним, следующий бой Усика состоится в рамках тяжелого веса 10 ноября 2018 года в английском Манчестере против Тони Белью. На его кону будут стоять все четыре титула украинца.

По словам Усика, одной из причин драться с британцем было желание встретиться в будущем на ринге с чемпионом мира WBO, IBO, IBF и WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

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