Фоззи
Побег из Даннемора – welcome 2 reality
Ричард Хаас
Сирия раскачивает Россию
Владимир Фесенко
Жить по-новому. Главная проблема Порошенко
Ричард Хаас
Афганские мучения американцев
Спецтема: Выборы президента Украины

Ломаченко назвал предпочтительного соперника в бою 12 апреля

Сегодня, 21:20
160
Цей матеріал також доступний українською

Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook

Через три-четыре недели соперник будет известен - Ломаченко

Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко заявил о том, что для него 12 апреля предпочтительнее защищать титул WBA с Энтони Кроллой, нежели драться за пояс IBF.

В интервью Loma Official TV боксер рассказал, что в ближайшее время у него есть несколько вариантов. Первый - это обязательная защита титула WBA против Кроллы и бой за пояс IBF, обладатель которого определится в поединке между Ричардом Комми и Исой Чаниевым 2 февраля.

Тем самым, подытожил украинец, его выбор - либо сохранить свои нынешние титулы, либо подраться за пояс IBF, но в последнем случае он потеряет пояс WBA.

"Наверное [для меня предпочтительнее] провести обязательную защиту против Кроллы, а потом побороться за IBF. Провести в один вечер два боя. Сложный вопрос, если серьезно. Решение будет за мной", - добавил Ломаченко.

Читайте также: Ломаченко получил потенциального соперника из первого полусреднего веса

Боксер отметил, что через пару недель он отправится в США, где будет готовиться к бою 12 апреля, соперник в котором пока неизвестен. По его словам, через три-четыре недели будет известно что-то конкретное.

Ранее Ломаченко признался, что хочет завоевать еще два чемпионских пояса, и в 2019 году устроить бой с американским обладателем титула WBC Майки Гарсией. Промоутер украинца Боб Арум заявлял, что свой следующий поединок его клиент проведет в апреле против победителя боя за титул IBF Иса Чаниев - Ричард Комми.

Позже Арум сообщил, что Ломаченко намерен драться против Энтони Кроллы после поединка за титул чемпиона мира по версии IBF.

Промоутер британца Эдди Хирн намерен организовать бой своего клиента, который является обязательным претендентом на пояс WBA, против Василия Ломаченко, сорвав тем самым объединительный поединок украинца за титул IBF.

Теги:   IBF WBO WBA Василий Ломаченко Бокс

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП 3

Бокс

Сегодня, 21:20

article_img
Ломаченко назвал предпочтительного соперника в бою 12 апреля
143

Главное

Геополитика

Сегодня, 16:40

article_img
Путин заявил о готовности России "защищать" верующих в Украине
Политика

Сегодня, 13:12

article_img
Госохрана в 2018 году предотвратила 11 покушений на Порошенко - Гелетей
Инновации

Сегодня, 07:00

article_img
Морской бой. США готовят боевые роботизированные корабли

Выбор редакции

IT-индустрия

Сегодня, 12:30

article_img
Netflix должен умереть. Apple будет выпускать свои фильмы и сериалы
IT-индустрия

Сегодня, 20:00

article_img
Царя побоялись. Как Apple принесла в жертву Роскомнадзору приватные данные российских пользователей
Геополитика

Сегодня, 16:40

article_img
Путин заявил о готовности России "защищать" верующих в Украине