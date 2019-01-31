Ломаченко назвал предпочтительного соперника в бою 12 апреля Сегодня, 21:20 160 Цей матеріал також доступний українською Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook Через три-четыре недели соперник будет известен - Ломаченко Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook

Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко заявил о том, что для него 12 апреля предпочтительнее защищать титул WBA с Энтони Кроллой, нежели драться за пояс IBF.



В интервью Loma Official TV боксер рассказал, что в ближайшее время у него есть несколько вариантов. Первый - это обязательная защита титула WBA против Кроллы и бой за пояс IBF, обладатель которого определится в поединке между Ричардом Комми и Исой Чаниевым 2 февраля.

Тем самым, подытожил украинец, его выбор - либо сохранить свои нынешние титулы, либо подраться за пояс IBF, но в последнем случае он потеряет пояс WBA.

"Наверное [для меня предпочтительнее] провести обязательную защиту против Кроллы, а потом побороться за IBF. Провести в один вечер два боя. Сложный вопрос, если серьезно. Решение будет за мной", - добавил Ломаченко.

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Боксер отметил, что через пару недель он отправится в США, где будет готовиться к бою 12 апреля, соперник в котором пока неизвестен. По его словам, через три-четыре недели будет известно что-то конкретное.

Ранее Ломаченко признался, что хочет завоевать еще два чемпионских пояса, и в 2019 году устроить бой с американским обладателем титула WBC Майки Гарсией. Промоутер украинца Боб Арум заявлял, что свой следующий поединок его клиент проведет в апреле против победителя боя за титул IBF Иса Чаниев - Ричард Комми.

Позже Арум сообщил, что Ломаченко намерен драться против Энтони Кроллы после поединка за титул чемпиона мира по версии IBF.

Промоутер британца Эдди Хирн намерен организовать бой своего клиента, который является обязательным претендентом на пояс WBA, против Василия Ломаченко, сорвав тем самым объединительный поединок украинца за титул IBF.