Ломаченко назвал наибольшую сложность для себя в поединке против Линареса

Украинский чемпион мира WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко заявил о том, что его наибольшей сложностью в бое с чемпионом WBA Хорхе Линаресом станут первые раунды, когда соперника нужно будет прочувствовать.

В комментарии The Ring украинский боксер уточнил, что на то, чтобы "просканировать" венесуэльца у него должно уйти первые три или четыре раунда поединка.

По словам Ломаченко, у него поменялся тренировочный процесс, если говорить об упражнениях и нагрузках, ведь для предстоящего боя он поднимется в новую категорию - легкий вес.

"Мне нравятся сегодняшние тренировки, когда не остается сил даже прийти домой. Зато ближе к поединку понимаешь, что проделал все, чтобы показать свои способности", - отметил украинский спортсмен.

Ранее Ломаченко заявил, что ожидает невероятного боя и с нетерпением ожидает его проведения. По мнению полулегковеса, болельщики со всего мира ожидают поединка. В свою очередь, Линарес пообещал, что остановит победную поступь украинского обладателя пояса WBO во втором полулегком весе.

Накануне стало известно, что экс-чемпион мира в двух весовых категориях и бывший соперник украинского супертяжа Владимира Кличко британец Дэвид Хэй будет помогать Линаресу готовиться к бою против Ломаченко.

Поединок украинского чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе и обладателя пояса WBA в легком весе Хорхе Линареса состоится 12 мая 2018 года в Нью-Йорке. Для проведения боя Ломаченко поднимется в легкий вес.