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Ломаченко назвал наиболее вероятного соперника 12 апреля

Сегодня, 18:08
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Команда Ломаченко ведет переговоры о бое с Кроллой

Украинский чемпион мира WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко заявил, что 12 апреля, скорее всего, будет защищать титулы против Энтони Кроллы.

В интервью YouTube-каналу Какой-то парень боксер отметил, что поскольку травмировался чемпион IBF Ричард Комми, то, скорее всего, бой будет против британца, по поводу чего идут переговоры.

"Скорее всего, это будет он. Моя дата – 12 апреля в Лос-Анджелесе. Бой точно будет в эту дату", - отметил Ломаченко.

Ранее бой за украинца за титул IBF сорвался из-за травмы обладателя этого пояса Ричарда Комми.

Ломаченко заявлял, что для него 12 апреля предпочтительнее защищать титул WBA с Энтони Кроллой, нежели драться за пояс IBF, поскольку во втором случае он потеряет свой нынешний титул.

Позже Всемирная боксерская ассоциация (WBA) разрешила украинцу драться за титул IBF против Ричарда Комми до обязательной защиты своего титула против Энтони Кроллы. По словам промоутера британца Эдди Хирна, это разрешение касается только апреля.

Теги:   WBO WBA Василий Ломаченко Бокс

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