Ломаченко назвал наиболее вероятного соперника 12 апреля
Украинский чемпион мира WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко заявил, что 12 апреля, скорее всего, будет защищать титулы против Энтони Кроллы.
В интервью YouTube-каналу
"Скорее всего, это будет он. Моя дата – 12 апреля в Лос-Анджелесе. Бой точно будет в эту дату", - отметил Ломаченко.
Ранее бой за украинца за титул IBF сорвался из-за травмы обладателя этого пояса Ричарда Комми.
Ломаченко заявлял, что для него 12 апреля предпочтительнее защищать титул WBA с Энтони Кроллой, нежели драться за пояс IBF, поскольку во втором случае он потеряет свой нынешний титул.
Позже Всемирная боксерская ассоциация (WBA) разрешила украинцу драться за титул IBF против Ричарда Комми до обязательной защиты своего титула против Энтони Кроллы. По словам промоутера британца Эдди Хирна, это разрешение касается только апреля.