27 сентября 2018, четверг

Ломаченко назвал боксера, с которым хочет подраться в следующем году

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Ломаченко хочет подраться с Майки Гарсией
Наталья Кравчук/НВ

Ломаченко хочет подраться с Майки Гарсией

Украинский чемпион по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко заявил, что в 2019 году хотел бы провести бой против американца Майки Гарсии.

По словам Ломаченко, он хочет объединить четыре пояса в своей весовой категори и его следующим шагом после боя с Хосе Педрасой, который запланирован на 8 декабря, будет поединок против обладателя поясов WBC и IBF Майки Гарсии, сообщает SkySports.

"Если говорить о следующем шаге, думаю, это будет Майки Гарсия. У него есть еще два титула, а победитель получает все", - сказал Ломаченко.

Также Ломаченко заявил, что может подняться с легкого в ​​первый полусредний вес.

"Сейчас я остаюсь в 135 фунтах (61,2 кг), а через пару лет поднимусь в 140 фунтов (63,5 кг). Это будет зависеть от того, как я буду себя чувствовать", - добавил украинский боксер.

Недавно промоутерская компания Top Rank официально объявила о боксерский поединок между украинцем Василием Ломаченко и пуэрториканцем Хосе Педрасой, который запланирован на 8 декабря этого года.

В мае этого года Василий Ломаченко нокаутировал Хорхе Линареса и завладел поясом WBA в легком весе, чем завоевал титулы в трех весовых категориях по 12 поединков на профи-ринге, что является рекордным достижением в истории.

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