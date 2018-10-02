Ломаченко назвал боксера, который победит его сейчас

Ломаченко не исключил поединка с Кроуфордом в будущем

Украинский чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко заявил о том, что проиграет обладателю титула WBO в полусреднем весе Теренсу Кроуфорду, если их бой состоялся бы сейчас.

В интервью BoxNation он заявил, что не видит возможности драться с американским боксером, поскольку тот слишком большой с точки зрения весовой категории, благодаря чему понимает, что нужно делать в ринге.

"Он один из лучших бойцов вне зависимости от категории. Если бы я боксировал с Теренсом Кроуфордом сейчас, думаю, я проиграл бы, но в будущем это возможно. Посмотрим", - оговорился Ломаченко.

В мае этого года украинец нокаутировал Хорхе Линареса и завладел поясом WBA в легком весе, чем завоевал титулы в трех весовых категориях по 12 поединков на профи-ринге, что является рекордным достижением в истории.

Недавно промоутерская компания Top Rank официально объявила о боксерский поединок между Ломаченко и пуэрториканским чемпионом WBO Хосе Педрасой, который запланирован на 8 декабря этого года.

На прошлой неделе украинский чемпион по версии WBA в легком весе заявил, что в 2019 году хотел бы провести бой против американского обладателя титулов WBC и IBF Майки Гарсии.