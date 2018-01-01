Ломаченко - монстр. Реакция соцсетей на победу украинца над Педрасой
НВ публикует самые интересные посты в соцсетях относительно победы украинского боксера Василия Ломаченко над пуэрториканцем Хосе Педрасой.
Тааааак! Он это сделал! Василий Ломаченко - суперчемпион мира по версии WBA и чемпион мира по версии WBO в легком весе ????- Сергей Хоменко (@ sitizen777) 9 декабря 2018
Украинец победил Педрасу и доказал свой гениальный уровень! Гордимся нашим красавцем! ????
И не жалеем лайков, он заслужил! ???????????? #Loma #boxing pic.twitter.com/eTp6VzJ1Nt
Наш #Ломаченко победил. Жаль которые не КО.- Андрийчик (@aserafyn) 9 декабря 2018
Loma in the 11th! #LomaPedraza pic.twitter.com/HaKtvlHnsw- Dilly H (@DillyH_) 9 декабря 2018
Ломаченко vs. Педраса: зрелищный и сильный поединок от Ломы против довольно неплохого соперника - много красивых и мощных моментов было от Василия; а 11 раунд - просто ураган!- Вова Колесников (@ accord2_0) 9 декабря 2018
Все это обеспечило уверенную победу по очкам и унификацию поясов!
Поздравляю, @VasylLomachenko !
Ломаченко - монстр!- Гурбангулы Допиздицкий (@dopizditskiy) 9 декабря 2018
Loma you rock!- Andriy Rybiy (@AndriyfromLviv) 9 декабря 2018
У нас есть Лома, а в вас нет против него другого лома :)
Слава Украине! #LomaPedraza #LomachenkoPedraza
Украинский боксер Василий Ломаченко единогласным решением судей (119:107 и дважды 117:109) одолел пуэрториканца Хосе Педрасу и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA и журнала The Ring в легком весе.