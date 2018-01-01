Ломаченко - монстр. Реакция соцсетей на победу украинца над Педрасой Сегодня, 08:40 213 Цей матеріал також доступний українською Ломаченко победил Педрасу решением судей Василий Ломаченко via Instagram

НВ публикует самые интересные посты в соцсетях относительно победы украинского боксера Василия Ломаченко над пуэрториканцем Хосе Педрасой.

Тааааак! Он это сделал! Василий Ломаченко - суперчемпион мира по версии WBA и чемпион мира по версии WBO в легком весе ????



Украинец победил Педрасу и доказал свой гениальный уровень! Гордимся нашим красавцем! ????



И не жалеем лайков, он заслужил! ???????????? #Loma #boxing pic.twitter.com/eTp6VzJ1Nt 9 декабря 2018

Наш #Ломаченко победил. Жаль которые не КО. - Андрийчик (@aserafyn) 9 декабря 2018

Ломаченко vs. Педраса: зрелищный и сильный поединок от Ломы против довольно неплохого соперника - много красивых и мощных моментов было от Василия; а 11 раунд - просто ураган!

Все это обеспечило уверенную победу по очкам и унификацию поясов!

Поздравляю, @VasylLomachenko ! - Вова Колесников (@ accord2_0) 9 декабря 2018

Ломаченко - монстр! - Гурбангулы Допиздицкий (@dopizditskiy) 9 декабря 2018

Loma you rock!

У нас есть Лома, а в вас нет против него другого лома :)

Слава Украине! #LomaPedraza #LomachenkoPedraza 9 декабря 2018

Украинский боксер Василий Ломаченко единогласным решением судей (119:107 и дважды 117:109) одолел пуэрториканца Хосе Педрасу и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA и журнала The Ring в легком весе.