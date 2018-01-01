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Ломаченко - монстр. Реакция соцсетей на победу украинца над Педрасой

Сегодня, 08:40
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Ломаченко победил Педрасу решением судей

Василий Ломаченко via Instagram

НВ публикует самые интересные посты в соцсетях относительно победы украинского боксера Василия Ломаченко над пуэрториканцем Хосе Педрасой.

Украинский боксер Василий Ломаченко единогласным решением судей (119:107 и дважды 117:109) одолел пуэрториканца Хосе Педрасу и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA и журнала The Ring в легком весе.

Теги:   Реакция соцсетей Василий Ломаченко Соцсети Бокс

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