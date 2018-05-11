Ломаченко - Линарес. Онлайн-трансляция боя

НВ следит за ходом поединка между украинским боксером Василием Ломаченко и венесуэльцем Хорхе Линаресом, а также за событиями вокруг него. Бой состоится 13 мая в 03.30 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция боя в легком весе между украинским чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе Василием Ломаченко и обладателем пояса WBA в легком весе Хорхе Линаресом состоится в Нью-Йорке 13 мая в 03.30 по киевскому времени.

Поединок определит обладателя титула WBA в легком весе, которым владеет венесуэльский боксер.

Василий Ломаченко (30 лет): провел 11 поединков на профессиональном ринге. Побеждал 10 раз (восемь - нокаутом), один раз проиграл по решению судей.

Хорхе Линарес (32 года): провел 47 боев среди профессионалов. Выиграл 44 поединка (27 нокаутов), три - проиграл.

Прогнозы большинства экспертов и наблюдателей сводятся к тому, что фаворит боя - Василий Ломаченко. Коэффициент на его победу от авторитетной букмекерской конторы William Hill составляет 1,08. Успех Хорхе Линареса оценивается в 7,50, ничья - в 26,00.

Победа украинца нокаутом, техническим нокаутом или из-за дисквалификации соперника соответствует коэффициенту 1,57, по решению судей или техническим решением - коэффициенту 2,87.

Успех венесуэльца нокаутом, техническим нокаутом или из-за дисквалификации соперника соответствует коэффициенту 11,00, по решению судей или техническим решением - коэффициенту 17,00.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

Накануне соперники провели дуэль взглядов: