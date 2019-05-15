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Стало известно, когда и где наиболее вероятно состоится бой Ломаченко - Кэмпбелл

Вчера, 14:54
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Стало известно, когда и где наиболее вероятно состоится бой Ломаченко - Кэмпбелл - фото

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Ломаченко может завоевать свой третий чемпионский титул в Лондоне

Поединок за титулы WBA, WBO и WBC в легком весе между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом, скорее всего, состоится 31 августа в Лондоне, сообщает ESPN.

Обе команды рассказали медиа, что в данный момент промоутерские компании боксеров Top Rank украинца и Matchroom Boxing британца ведут об этом переговоры.

Недавно промоутер Эдди Хирн заявил, что ориентировочно бой за титул WBC между чемпионом мира WBA и WBO Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом состоится в августе на родине последнего.

По его словам, если стороны смогут заключить разумную сделку, то бой пройдет в Великобритании - в Лондоне на O2 Арена или в Халле на Кей Си Стэдиум. 

Сообщалось, что Ломаченко может заработать за поединок против британца Люка Кэмпбелла 3 млн долларов.

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) официально назначил переговоры о бое за соответствующий пояс между украинским чемпионом мира WBA и WBO в легком весе и британцем.

Теги:   WBA WBO WBC Василий Ломаченко Бокс

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