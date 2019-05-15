Стало известно, когда и где наиболее вероятно состоится бой Ломаченко - Кэмпбелл Вчера, 14:54 534 Цей матеріал також доступний українською Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook Ломаченко может завоевать свой третий чемпионский титул в Лондоне Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook

Поединок за титулы WBA, WBO и WBC в легком весе между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом, скорее всего, состоится 31 августа в Лондоне, сообщает ESPN.



Обе команды рассказали медиа, что в данный момент промоутерские компании боксеров Top Rank украинца и Matchroom Boxing британца ведут об этом переговоры.

Недавно промоутер Эдди Хирн заявил, что ориентировочно бой за титул WBC между чемпионом мира WBA и WBO Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом состоится в августе на родине последнего.

По его словам, если стороны смогут заключить разумную сделку, то бой пройдет в Великобритании - в Лондоне на O2 Арена или в Халле на Кей Си Стэдиум.

Сообщалось, что Ломаченко может заработать за поединок против британца Люка Кэмпбелла 3 млн долларов.

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) официально назначил переговоры о бое за соответствующий пояс между украинским чемпионом мира WBA и WBO в легком весе и британцем.