Стало известно, когда и где наиболее вероятно состоится бой Ломаченко - Кэмпбелл
Поединок за титулы WBA, WBO и WBC в легком весе между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом, скорее всего, состоится 31 августа в Лондоне, сообщает ESPN.
Обе команды рассказали медиа, что в данный момент промоутерские компании боксеров Top Rank украинца и Matchroom Boxing британца ведут об этом переговоры.
Недавно промоутер Эдди Хирн заявил, что ориентировочно бой за титул WBC между чемпионом мира WBA и WBO Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом состоится в августе на родине последнего.
По его словам, если стороны смогут заключить разумную сделку, то бой пройдет в Великобритании - в Лондоне на O2 Арена или в Халле на Кей Си Стэдиум.
Сообщалось, что Ломаченко может заработать за поединок против британца Люка Кэмпбелла 3 млн долларов.
Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) официально назначил переговоры о бое за соответствующий пояс между украинским чемпионом мира WBA и WBO в легком весе и британцем.