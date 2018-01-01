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Ломаченко и Педраса взвесились перед боем - видео

Сегодня, 14:04
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Ломаченко перевесил Педрасу на 90 грамм

Василий Ломаченко via Instagram

В Нью-Йорке состоялась официальная церемония взвешивания украинского чемпиона мира по версии WBA Василия Ломаченко и пуэрториканского чемпиона мира WBO Хосе Педрасы.

Весы под украинским боксером показали 60,96 кг. Пуэрториканец оказался немного легче - 60,86 кг, сообщает Top Rank. Ломаченко и Педраса уложились в лимит легкого веса, который составляет 61,235 кг.

 Перед этим Ломаченко и Педраса провели дуэль взглядов.

Боксерский поединок Ломаченко - Педраса состоится утром 9 декабря в Нью-Йорке ориентировочно в 06.00 по киевскому времени.

На кону поединка будут стоять титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который принадлежит Ломаченко и Всемирной боксерской организации (WBO), которым владеет Педраса.

Теги:   Нью-Йорк Василий Ломаченко Бокс

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