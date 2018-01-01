Ломаченко и Педраса взвесились перед боем - видео
В Нью-Йорке состоялась официальная церемония взвешивания украинского чемпиона мира по версии WBA Василия Ломаченко и пуэрториканского чемпиона мира WBO Хосе Педрасы.
Весы под украинским боксером показали 60,96 кг. Пуэрториканец оказался немного легче - 60,86 кг, сообщает Top Rank. Ломаченко и Педраса уложились в лимит легкого веса, который составляет 61,235 кг.
Перед этим Ломаченко и Педраса провели дуэль взглядов.
- Читайте также: Ломаченко - Педраса. Онлайн-трансляция боя
Боксерский поединок Ломаченко - Педраса состоится утром 9 декабря в Нью-Йорке ориентировочно в 06.00 по киевскому времени.
На кону поединка будут стоять титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который принадлежит Ломаченко и Всемирной боксерской организации (WBO), которым владеет Педраса.