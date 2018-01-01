Ломаченко и Педраса провели дуэль взглядов - видео Сегодня, 22:52 93 Цей матеріал також доступний українською Бой Ломаченко - Педраса состоится 8 декабря Василий Ломаченко via Instagram

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко провел дуэль взглядов со своим следующим соперником чемпионом мира по версии WBO пуэрториканцем Хосе Педрасой.

Стоит отметить, что Ломаченко выглядел увереннее, а Педраса первый отвел взгляд.

Боксерский поединок Ломаченко - Педраса состоится 8 декабря в Нью-Йорке. Победитель станет обладателем двух поясов.

Ранее СМИ сообщали, что Ломаченко получил шанс объединить три титула чемпиона мира. Украинец может поспорить с победителем боя Ричард Комми - Иса Чаниев за титул IBF, если победит в поединке против Хосе Педраса.

Позже сообщалось, что потенциальный бой Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира против Майки Гарсии, который также владеет поясом WBC, оказался под угрозой после того, как американский боксер сделал свой пояс IBF вакантным.