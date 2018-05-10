Ломаченко и Линарес провели открытую тренировку на улице в Нью-Йорке - фото

Вокруг ринга собрались фанаты и просто желающие посмотреть за тренировкой бойцов

Украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко и обладатель титула WBA в легком весе Хорхе Линарес провели на Манхэттене в Нью-Йорке открытую тренировку накануне очного боя.

Как сообщает Bоxing Scene, открытые занятия боксеров состоялись рядом со зданием знаменитого Мэддисон-сквер-гарден, где состоится поединок.

Вокруг ринга собрались фанаты и просто желающие посмотреть за тренировкой бойцов.

На днях Линарес заявил о том, что не откажется от продолжения боя против обладателя титула во втором полулегком весе по версии WBO Василия Ломаченко, как это было с предыдущими соперниками украинца.

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Поединок Ломаченко - Линарес состоится 12 мая 2018 года в Нью-Йорке. Для проведения боя украинец поднимется в легкий вес. Венесуэлец пообещал, что остановит победную поступь украинского обладателя пояса WBO во втором полулегком весе.

Ранее Ломаченко предложил Линаресу пари на 200 тысяч долларов, которые достанутся победителю боя.

Также украинский боксер заявил, что в поединке против чемпиона WBA Хорхе Линареса, который пройдет в легком весе, хочет почувствовать то же, что чувствовал битый им Гильермо Ригондо, который также поднимался в больший вес.