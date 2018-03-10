Ломаченко и Линарес договорились о проведении боя - СМИ

Командам чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко и обладателя пояса WBA в легком весе Хорхе Линареса удалось договориться о проведении боя боксеров, сообщает Ringpolska.pl.

По информации источника, все шероховатости в переговорах удалось устранить, и официально о достижении соглашения будет объявлено уже в ближайшие дни.

Поединок состоится 12 мая в Нью-Йорке на легендарной арене Мэдисон Сквер Гарден.

Ранее появилась информация, что поединок Ломаченко против Линареса может не состояться в мае 2018 года. Якобы промоутерская компания венесуэльского боксера Golden Boy Promotions против этого поединка 12 мая, как планировалось, поскольку в этот же день на канале НВО будет показан повтор реванша между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом.

Сам Линарес также подтвердил, что проблемой в организации его поединка против Ломаченко остаются дата и телетранслятор боя. Позже стало известно, что бой может не состояться 12 мая, если телеканал ESPN не перенесет трансляцию софтбольного матча женских команд Юго-Восточной конференции.

Впоследствии стало известно, что поединок все-таки может состояться 12 мая 2018 года, но раньше предполагаемого времени.