Ломаченко еще не побеждал по-настоящему сильных боксеров, кроме Линареса - потенциальный соперник украинца

Гарсия убежден, что Ломаченко не будет доминировать в легком весе

Чемпион мира WBC в легком весе Майки Гарсия заявил о том, что его потенциальный оппонент, украинский обладатель титула по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко, еще не побеждал по-настоящему сильных боксеров, кроме Хорхе Линареса.

В комментарии BoxingScene.com американский боец признался, что не желает отдавать должное чемпиону WBA за то, что ранее тот побил таких оппонентов, как Гильермо Ригондо, Джейсон Соса и Мигель Марриага.

"Я вижу талант в его боксе, но не могу отдать ему должное за то, что побеждал этих парней", - добавил Гарсия.

По словам боксера, единственный поединок, который имеет для него смысл в легком весе - это бой с Ломаченко в следующем году. Он также убежден, что украинец не будет доминировать в этой категории так же, как и в низших дивизионах.

"У меня лучше способности и больше мощи, чем у Линареса, поэтому я бы очень хорошо дрался с Ломаченко", - считает Гарсия.

Ранее Майки Гарсия заявил о желании встретиться на ринге с украинцем в поединке, в котором на кону могут оказаться сразу четыре пояса чемпиона мира.