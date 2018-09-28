Ломаченко дал прогноз на поединки Усика против Белью и Джошуа

Украинский чемпион мира WBA в легком весе Василий Ломаченко убежден, что абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик победит Тони Белью, а также супертяжеловеса Энтони Джошуа, если этот бой состоится в будущем.

В интервью Press Association легковес отметил, что его соотечественник - особенный боксер, потому что способен победить обоих британцев, и для последних это будет очень сложный поединок, сообщает Thenational.ae.

"Бой Усик - Джошуа мог бы стать очень интересным зрелищем для фанатов и самого бокса. Даже для меня самого. Уверен, что Усик выиграет оба поединка", - считает Ломаченко.

Чемпион мира WBA признал, что пока тяжеловес недостаточно велик для супертяжелого веса, но вместе с тем убежден, что тот может набрать вес в следующем году и быть таким, как остальные в этом дивизионе.

Сообщалось, что поединок между Усиком и Белью за все четыре титула первого состоится 10 ноября 2018 года в английском Манчестере.

По словам украинца, одной из причин драться с британцем было желание встретиться в будущем на ринге с чемпионом мира WBO, IBO, IBF и WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа.