Линарес расстался с тренером перед боем против Ломаченко

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Хорхе Линарес прекратил сотрудничество со своим тренером Исмаэлем Саласом
Фото: Golden Boy Promotions

Хорхе Линарес прекратил сотрудничество со своим тренером Исмаэлем Саласом

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Хорхе Линарес расстался со своим тренером Исмаэлем Саласом перед стартом подготовки к бою против обладателя пояса WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко.

Об этом в интервью Boxingnewsonline рассказал сам специалист. По его словам, он и боксер приняли такое решение из-за того, что у него есть договоренность с супертяжеловесом Дэвидом Хэем, которого нужно готовить к реваншу против соотечественника Тони Белью.

"Линарес уже не со мной. Он предпочитает тренироваться в Японии и Лас-Вегасе. Я не могу поехать с ним из-за подготовки в Лондоне Дэвида Хэя к реваншу против Тони Белью в мае. Поэтому мы разошлись", - сказал Салас.

Накануне стало известно, что экс-чемпион мира в двух весовых категориях и бывший соперник украинского супертяжа Владимира Кличко британец Дэвид Хэй будет помогать Линаресу готовиться к бою против Ломаченко, поскольку у них один тренер.

На прошлой неделе стало известно, что поединок украинского чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе и обладателя пояса WBA в легком весе Хорхе Линареса состоится 12 мая 2018 года в Нью-Йорке. Для проведения боя Ломаченко поднимется в легкий вес.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Бокс ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове