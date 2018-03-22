Линарес расстался с тренером перед боем против Ломаченко

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Хорхе Линарес расстался со своим тренером Исмаэлем Саласом перед стартом подготовки к бою против обладателя пояса WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко.

Об этом в интервью Boxingnewsonline рассказал сам специалист. По его словам, он и боксер приняли такое решение из-за того, что у него есть договоренность с супертяжеловесом Дэвидом Хэем, которого нужно готовить к реваншу против соотечественника Тони Белью.

"Линарес уже не со мной. Он предпочитает тренироваться в Японии и Лас-Вегасе. Я не могу поехать с ним из-за подготовки в Лондоне Дэвида Хэя к реваншу против Тони Белью в мае. Поэтому мы разошлись", - сказал Салас.

Накануне стало известно, что экс-чемпион мира в двух весовых категориях и бывший соперник украинского супертяжа Владимира Кличко британец Дэвид Хэй будет помогать Линаресу готовиться к бою против Ломаченко, поскольку у них один тренер.

На прошлой неделе стало известно, что поединок украинского чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе и обладателя пояса WBA в легком весе Хорхе Линареса состоится 12 мая 2018 года в Нью-Йорке. Для проведения боя Ломаченко поднимется в легкий вес.