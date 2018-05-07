Линарес о бое с Ломаченко: Я не покину ринг досрочно

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Линарес пообещал не сдаваться в поединке против Ломаченко
Фото: Хорхе Линарес via Twitter

Линарес пообещал не сдаваться в поединке против Ломаченко

Чемпион WBA в легком весе Хорхе Линарес заявил о том, что не откажется от продолжения боя против обладателя титула во втором полулегком весе по версии WBO Василия Ломаченко, как это было с предыдущими соперниками украинца.

В комментарии ESPN венесуэльский боксер пообещал, что он не потерпит неудачу и не сдастся, о чем часто говорят люди, и за что хвалят украинского бойца, когда его оппоненты досрочно уходят с ринга.

"Я не тот боксер, который отказывается продолжать поединок. Я тот, кто уходит со щитом, и вы это знаете", - добавил Линарес.

Поединок Ломаченко - Линарес состоится 12 мая 2018 года в Нью-Йорке. Для проведения боя украинец поднимется в легкий вес. Венесуэлец пообещал, что остановит победную поступь украинского обладателя пояса WBO во втором полулегком весе.

Ранее Ломаченко предложил Линаресу пари на 200 тысяч долларов, которые достанутся победителю боя.

Также украинский боксер заявилчто в поединке против чемпиона WBA Хорхе Линареса, который пройдет в легком весе, хочет почувствовать то же, что чувствовал битый им Гильермо Ригондо, который также поднимался в больший вес.

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