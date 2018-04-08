Легендарный Флойд Мейвезер предложил Ломаченко следующего соперника

Непобедимый экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер, который сейчас является главой собственной промоутерской компании, предложил следующего соперника обладателю пояса WBO во втором полулегком весе Василию Ломаченко.

Как сообщает Vringe.com, американец ведет переговоры с промоутерской компанией украинца Top Rank по поводу его будущего боя против Джервонты Дэвиса.

"Если Дэвис победит Хесуса Куэйяра, то мы сделаем ему бой с Ломаченко. Я уже провел предварительные переговоры с Дю Бефом", - сказал Мейвезер.

Президент Top Rank Тодд Дю Беф уже подтвердил наличие переговоров по поводу организации этого боя.

Бой Дэвис – Куэйяр состоится 21 апреля в Нью-Йорке, боксеры определят обладателя титула WBA Super во втором полулегком весе.

Следующий бой Ломаченко проведет против венесуэльца Хорхе Линареса 12 мая 2018 года в Нью-Йорке. Для проведения боя украинец поднимется в легкий вес.

С победителем боя Ломаченко - Линарес уже выразил желание встретиться чемпион мира по версии WBO в легком весе Рэй Бельтран. Также не исключен поединок украинца против экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо.