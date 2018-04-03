Легендарный экс-чемпион мира не оставил надежд встретиться с Ломаченко

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо не оставил надежд в будущем провести бой потив обладателя пояса WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко.

Как сказал советник филиппинского боксера Майкл Конч в интервью LA Times, этот поединок может состояться осенью 2018 года.

"Мэнни хочет драться с Ломаченко осенью", - сообщил представитель Пакьяо.

Отметим, что 14 июля филиппинец проведет свой следующий бой. В столице Малайзии Куала-Лумпуре он встретится с аргентинцем Лукасом Матиссе.

Ранее украинский боксер заявил о том, что пока не готов подниматься сразу на несколько категорий для проведения поединка с Пакьяо.

Перед этим Ломаченко признался, что ему был интересен бой против филиппинца в самом начале, однако потом он понял, что вероятность его проведения слишком низкая из-за ряда факторов.

Свой следующий бой Ломаченко проведет 12 мая в Нью-Йорке против венесуэльского чемпиона мира по версии WBA в легком весе Хорхе Линареса.