Легендарный боксер решил обсудить с промоутером Ломаченко проведение боя с украинцем

Пакьяо не оставляет надежд на бой с Ломаченко

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо заявил о том, что обсудит с промоутером чемпиона мира WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко Бобом Арумом возможность проведения поединка с украинцем.

39-летний филиппинец заявил о том, что открыт для возможности снова сотрудничать с Арумом, который ранее был его промоутером, сообщает The Manila Times.

"Думаю, после моего боя с Лукасом Маттиссе мы поговорим о возможном проведении поединка с Ломаченко в будущем", - отметил Пакьяо.

В интервью НВ Ломаченко отметил, что карьера филиппинца заканчивается, кроме того, он боксирует в другой весовой категории, а поэтому драться с человеком, который завязывает со спортом, на закате его карьеры — для него не есть достижением.

Ранее украинский полулегковик заявил о том, что пока не готов подниматься сразу на несколько категорий для проведения поединка с Пакьяо.

Перед этим Ломаченко признался, что ему был интересен бой против филиппинца в самом начале, однако потом он понял, что вероятность его проведения слишком низкая из-за ряда факторов.