Легендарный боксер предложил Ломаченко бой у себя на родине

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо предложил обладателю пояса WBO во втором полулегком весе Василию Ломаченко провести бой в столице Филиппин Маниле.

Как сообщает BoxingScene, "Пакмэн" рассматривает вариант такого поединка в случае своей победы над аргентинцем Лукасом Маттиссе в следующем бою, который запланирован на 15 июля.

"Один из моих планов — это подраться с Ломаченко. Также я хочу, чтобы бой состоялся в Маниле. Или с Ломаченко, или с кем-то другим, но обязательно в Маниле — и нет проблем. Это будет интересно", - сказал Пакьяо.

Ранее промоутер Ломаченко Боб Арум заявил о том, что команда украинца планирует организовать бои против чемпиона мира по версии WBO в легком весе Рэя Бельтрана в августе и экс-чемпиона мира Мэнни Пакьяо в ноябре-декабре.

В интервью НВ Ломаченко отметил, что карьера филиппинца заканчивается, кроме того, он боксирует в другой весовой категории, а поэтому драться с человеком, который завязывает со спортом, на закате его карьеры — для него не есть достижением.

Ранее украинский полулегковик заявил о том, что пока не готов подниматься сразу на несколько категорий для проведения поединка с Пакьяо.

Следующий бой Ломаченко проведет против венесуэльца Хорхе Линареса 12 мая 2018 года в Нью-Йорке. Для проведения поединка украинец поднимется в легкий вес.