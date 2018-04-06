Конора Макгрегора отпустили из-под стражи под залог после нападения на автобус - СМИ

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Конора Макгрегора отпустили из-под стражи

Конора Макгрегора отпустили из-под стражи

Чемпиона UFC в легком весе Конора Макгрегора отпустили из-под стражи под залог, сообщил журналист Ариэль Хельвани в своем Twitter.

По данным источника, за освобождение ирландца заплатили 50 тысяч долларов, освобождение его товарища и сообщника по погрому Сиана Клоули обошлось в 25 тысяч долларов.

Чемпион мира по смешанным единоборствам Конор Макгрегор и его партнер по команде SBG Сиан Клоули были арестованы полицией Нью-Йорке за нападение на автобус с бойцами UFC в Бруклине.

Макгрегор сам явился с повинной в полицейский участок накануне, 5 апреля. В компании российского бойца Артема Лобова и других представителей своего окружения он напал на автобус коллег-спортсменов, в результате чего ранения получили несколько человек.

Ирландец не выступал в UFC больше года, но вскоре намерен вернуться. В последнем своем бою он встретился в боксерском ринге с американцем Флойдом Мейвезером и проиграл техническим нокаутом в десятом раунде.

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