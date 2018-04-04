Команда Гассиева не оставила попыток провести бой против Усика в России

Александр Усик может встретиться с Муратом Гассиевым в России

Финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между чемпионом мира по версиям WBC, WBO в тяжелом весе Александром Усиком и обладателем титулов WBA Super, IBF Муратом Гассиевым может пройти в России.

Об этом в интервью Fightnews сообщил советник российского боксера Лео Хоролинский. По его словам, в эти дни проходят интенсивные переговоры между Федерацией бокса России и компанией Comosa, которая имеет права на организацию боя.

"В настоящее время между компанией Comosa и Федерацией бокса России идет дискуссия о том, чтобы вступить в борьбу за право организации боя Усик – Гассиев в России.

Comosa имеет право выбрать дату и место этого боя, и мы будем готовы к этой дате и тому месту. Мы профессионалы", - сказал Хоролинский.

Отметим, изначально планировалось провести бой в Саудовской Аравии 11 мая, но позже оба боксера заявили, что это не окончательная информация.

На данный момент Усик готовится к бою в Барселоне. В полуфинале WBSS украинец по очкам победил латвийца Майриса Бриедиса.

В своем полуфинале российский боец одержал победу над чемпионом WBA кубинцем Юньером Дортикосом.