Когда и где смотреть бой Усик - Белью

НВ рассказывает все необходимое желающим следить за поединком между украинским абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком и британцем Тони Белью.
Бой Усик - Белью состоится в Манчестере сегодня, 10 ноября, ориентировочно в 22.30 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Интер. НВ проведет онлайн-трансляцию поединка и событий вокруг него.
На кону боя будут стоять титулы WBC, WBO, IBF, WBА и пояс журнала The Ring. Тем самым его победитель станет абсолютным чемпионом мира.
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Усик провел 15 поединков среди профессионалов, во всех из которых побеждал. В 11-ти случаях 31-летний боксер выиграл нокаутом.
Белью провел 34 боя среди профессионалов, в 31-м из которых побеждал, в двух проигрывал, в одном добился ничьей. В активе 35-летнего тяжеловеса 21 нокаут.
По итогам взвешивания соперники уложились в первую весовую категорию. Она допускает вес до 90,718 килограмма. Украинский боксер оказался легче британского оппонента - 89,811 против 90,265 килограмма.
НВ
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