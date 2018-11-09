Когда и где смотреть бой Усик - Белью

Усик выиграл 15 из 15-ти боев на профи ринге

НВ рассказывает все необходимое желающим следить за поединком между украинским абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком и британцем Тони Белью.

Бой Усик - Белью состоится в Манчестере сегодня, 10 ноября, ориентировочно в 22.30 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Интер. НВ проведет онлайн-трансляцию поединка и событий вокруг него.

На кону боя будут стоять титулы WBC, WBO, IBF, WBА и пояс журнала The Ring. Тем самым его победитель станет абсолютным чемпионом мира.

Усик провел 15 поединков среди профессионалов, во всех из которых побеждал. В 11-ти случаях 31-летний боксер выиграл нокаутом.

Белью провел 34 боя среди профессионалов, в 31-м из которых побеждал, в двух проигрывал, в одном добился ничьей. В активе 35-летнего тяжеловеса 21 нокаут.

По итогам взвешивания соперники уложились в первую весовую категорию. Она допускает вес до 90,718 килограмма. Украинский боксер оказался легче британского оппонента - 89,811 против 90,265 килограмма.

НВ