Когда и где смотреть бой Ломаченко - Педраса Сегодня, 19:54 227 Цей матеріал також доступний українською Победитель боя завладеет титулами WBA и WBO в легком весе Фото: Top Rank

НВ делится необходимой информацией о поединке между украинским чемпионом мира по версии WBA Василием Ломаченко и пуэрториканским чемпионом мира WBO Хосе Педрасой.

Бой Ломаченко - Педраса состоится в Нью-Йорке (США) утром 9 декабря ориентировочно в 06.00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Интер. НВ проведет онлайн-трансляцию боя и событий вокруг него.

На кону поединка будут стоять титулы чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который принадлежит Ломаченко, и Всемирной боксерской организации (WBO), которым владеет Педраса.

Ломаченко провел 12 поединков среди профессионалов, в 11-ти из которых побеждал, в одном проиграл. В девяти случаях украинец выигрывал нокаутом.

Педраса провел 26 боев среди профессионалов, в 25-ти из которых побеждал, в одном проигрывал. В активе 29-летнего легковеса 12 нокаутов.

НВ