Когда и где смотреть бой Ломаченко - Линарес

НВ рассказывает все необходимое желающим следить за поединком между украинским чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе Василием Ломаченко и обладателем титула WBA в легком весе Хорхе Линаресом, который пройдет в легком весе.

Бой Ломаченко - Линарес состоится в Нью-Йорке 13 мая ориентировочно в 03.30 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Интер. НВ проведет онлайн-трансляцию поединка и событий вокруг него.

Это первый бой 30-летнего украинского боксера, который он проведет в легком весе. Ранее Ломаченко дрался в полулегкой и второй полулегкой категориях. На кону поединка стоит чемпионский пояс 32-летнего венесуэльца.

Ломаченко провел 11 поединков среди профессионалов, в которых побеждал 10 раз (восемь - нокаутом) и однажды проиграл по решению судей. Линарес провел 47 боев среди профессионалов: выиграл в 44-х (27 нокаутов) из них, в трех проиграл.

Венесуэлец пообещал, что остановит победную поступь украинского обладателя пояса WBO во втором полулегком весе. Ранее Ломаченко предложил Линаресу пари на 200 тысяч долларов, которые достанутся победителю боя.

Также украинский боксер заявил, что в поединке против чемпиона WBA Хорхе Линареса, который пройдет в легком весе, хочет почувствовать то же, что чувствовал битый им Гильермо Ригондо, который также поднимался в больший вес.