Когда и где смотреть бой Гвоздик - Стивенсон

Бой пройдет в ночь на 2 декабря в Канаде

НВ рассказывает все необходимое желающим следить за поединком между украинским боксером Александром Гвоздиком и канадским чемпионом мира WBC в полутяжелом весе Адонисом Стивенсоном.

Бой Гвоздик - Стивенсон состоится в канадском Квебеке в ночь с 1 на 2 декабря ориентировочно в 1.20 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Интер. НВ проведет онлайн-трансляцию поединка и событий вокруг него.

На кону боя будет стоять титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), которым сейчас владеет канадский боец.

Гвоздик провел 15 поединков среди профессионалов, во всех из которых побеждал. В 12-ти случаях 31-летний боксер выиграл нокаутом.

Стивенсон провел 32 боя среди профессионалов, в 29-ти из которых побеждал, в одном проигрывал, еще в одном добился ничьей. В активе 41-летнего полутяжеловеса 25 нокаутов.

По итогам взвешивания соперники уложились в лимит полутяжелого веса - 79,37 килограмма. Украинский боксер оказался тяжелее канадского оппонента - 79,2 и 79 кг соответственно.

НВ