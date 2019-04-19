Когда и где смотреть бой Беринчик - Аракава Сегодня, 17:27 76 Цей матеріал також доступний українською K2 Promotions Беринчик на 200 грамм легче Аракавы K2 Promotions

НВ делится необходимой информацией о поединке между украинским чемпионом WBO International в легком весе Денисом Беринчиком и японцем Нихито Аракавой.



Бой Беринчик - Аракава состоится в Киеве 20 апреля, ориентировочно в 22.25 по киевскому времени. Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Интер.

На кону поединка будет стоять титул чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) International в легком весе, которым владеет украинец.

Беринчик провел 10 боев среди профессионалов, каждый из которых вышел победным. В семи случаях 30-летний боксер выиграл нокаутом.

Аракава провел 40 поединков среди профессионалов, в 32-х из которых побеждал, в шести проиграл, два свел вничью. В активе 37-летнего легковеса 18 нокаутов.

Боксеры уже провели церемонию взвешивания. Украинец оказался на 200 грамм легче соперника. Японец весит 61 кг.

НВ