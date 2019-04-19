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Когда и где смотреть бой Беринчик - Аракава

Сегодня, 17:27
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Когда и где смотреть бой Беринчик - Аракава - фото

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Беринчик на 200 грамм легче Аракавы

НВ делится необходимой информацией о поединке между украинским чемпионом WBO International в легком весе Денисом Беринчиком и японцем Нихито Аракавой.

Бой Беринчик - Аракава состоится в Киеве 20 апреля, ориентировочно в 22.25 по киевскому времени. Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Интер. 

На кону поединка будет стоять титул чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) International в легком весе, которым владеет украинец.

Беринчик провел 10 боев среди профессионалов, каждый из которых вышел победным. В семи случаях 30-летний боксер выиграл нокаутом.

Аракава провел 40 поединков среди профессионалов, в 32-х из которых побеждал, в шести проиграл, два свел вничью. В активе 37-летнего легковеса 18 нокаутов.

Боксеры уже провели церемонию взвешивания. Украинец оказался на 200 грамм легче соперника. Японец весит 61 кг.

НВ

Теги:   WBO Денис Беринчик Бокс

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