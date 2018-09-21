Кличко рассказал о своих спаррингах с Усиком

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко рассказал о своих спаррингах с абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком.

Как сказал бывший боксер в интервью Boxing.ua, раньше у него не было возможности помогать соотечественнику, но теперь у него появилось немного времени. Кличко уверен, что спарринги с ним очень помогут Усику при переходе в супертяжелый вес.

"Думаю, многое поменять будет сложно, но супертяжелый вес отличается от крузервейта. Там другая техника, передвижения в ринге. Все немножко по-другому, но похоже. Это дело привычки. Я был в весе Саши очень давно, потом перешел в супертяжелый", - сказал украинец.

Также Кличко добавил, что, несмотря на минимальное отличие двух весовых категорий, Усику очень необходимо спарринговать с боксерами, которые габаритнее за него.

"Нужно просто привыкать к супертяжелому весу. Эти учебные спарринги с Усиком идут ему на пользу, потому что в весе огромная разница", - резюмировал украинец.

Напомним, следующий бой Усик проведет с британцем Тони Белью еще в рамках тяжелого веса. Поединок состоится 10 ноября в Манчестере. В случае успеха в бою против Белью Усик перейдет в супертяжелый вес.