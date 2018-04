Кличко и Джошуа вновь встретились на Уэмбли - видео

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко и действующий обладатель четырех титулов Энтони Джошуа спустя год после своего боя вновь встретились на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Как сообщает Klitschko-Brothers, бойцы пришли на съемки документального фильма о своем поединке, премьера которого будет показана 9 мая на телеканале ВВС1.

Владимир Кличко на своей странице в Twitter сообщил, что вся прибыль от показа этого фильма пойдет на благотворительность.

"100% доходов от кинофильма будут пожертвованы на благотворительные цели для поддержки образования и спорта", - написал украинец.

