Кличко рассказал о планах организовать бой Усика в Киеве
Вчера, 21:29
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что планируется бой украинского боксера Александра Усика в Киеве на НСК Олимпийский.
По словам Кличко, реализация такого плана зависит от многих факторов. Один из них — переход Усика в супертяжелую категорию. Другой — травма украинского боксера, после которой он проходит реабилитацию, сообщает Главком.
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«В этом году, к сожалению, такого поединка не будет. Планируем на следующий», — сказал Кличко.
Ранее стало известно, что первый поединок Усика в супертяжелом весе против Карлоса Такама перенесен из-за его травмы на тренировке. Возвращение на ринг планируется в сентябре.