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Кличко рассказал о планах организовать бой Усика в Киеве

Вчера, 21:29
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Кличко рассказал о планах организовать бой Усика в Киеве - фото

Александр Усик via Instagram

Усик может провести бой в Киеве в следующем году

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что планируется бой украинского боксера Александра Усика в Киеве на НСК Олимпийский.

По словам Кличко, реализация такого плана зависит от многих факторов. Один из них — переход Усика в супертяжелую категорию. Другой — травма украинского боксера, после которой он проходит реабилитацию, сообщает Главком.

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«В этом году, к сожалению, такого поединка не будет. Планируем на следующий», — сказал Кличко.

Ранее стало известно, что первый поединок Усика в супертяжелом весе против Карлоса Такама перенесен из-за его травмы на тренировке. Возвращение на ринг планируется в сентябре.

Теги:   Киев Бокс Виталий Кличко Александр Усик

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