Киев стал претендентом на проведение боя Усик - Гассиев

Усик и Гассиев могут встретиться в Киеве на НСК Олимпийский

Украинская сторона приступал к переговорам со Всемирной боксерской суперсерией (WBSS) относительно проведения в Киеве финального боя турнира в тяжелом весе между Александром Усиком и Муратом Гассиевым

Об этом сообщил промоутер украинского боксера Александр Красюк в интервью Обозревателю. По его словам, существует возможность проведения поединка на НСК Олимпийский, но руководство суперсерии пока не собирается отходить от намерения организовать бой в Джедде 11 мая.

"Мы уже продолжительный период времени ведем дискуссии со Всемирной боксерской суперсерией, чтобы этот поединок состоялся на Олимпийском. Мы хотели бы провести бой в Киеве. Говорить о шансах не буду. Несмотря на переговоры, позиция WBSS неизменна – шоу состоится 11 мая в Саудовской Аравии в городе Джедда", - сказал Красюк.

На прошлой неделе Гассиев одержал победу над чемпионом WBA кубинцем Юньером Дортикосом. В другом полуфинале WBSS в тяжелом весе украинец Александр Усик победил латвийца Майриса Бриедиса и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO.

Промоутер россиянина Леон Маргулес прогнозирует, что его клиент нокаутирует Усика в финальном поединке.