Казахстанский чемпион мира по боксу повторил рекорд по количеству успешных защит титула подряд - видео

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Геннадий Головкин во втором раунде нокаутировал Ванеса Мартиросяна
Фото: HBO Boxing

Геннадий Головкин во втором раунде нокаутировал Ванеса Мартиросяна

Чемпион мира по версиям WBC, WBA Super, IBF, IBO казахстанец Геннадий Головкин защитил свои титулы в бою против американца армянского происхождения Ванеса Мартиросяна.

Бой прошел в Карсоне (штат Калифорния), на кону стояли все пояса казахстанского боксера, кроме IBF. Поединок получился недолгим. Первый раунд ушел на пристрелку, а уже во второй двухминутке Головкин прижал Мартиросяна к канатам и серией точных ударов послал в нокаут.

Головкин провел 20-ю успешную защиту титулов подряд и повторил рекорд Бернарда Хопкинса по этому показателю. Всего же казахстанец выиграл уже свой 38-й бой на профи-ринге при одной ничьей. Мартиросян проиграл четвертый поединок в карьере и первый - нокаутом.

Напомним, официальным претендентом на пояс IBF, которым владеет Головкин, является небитый украинский средневес Сергей Деревянченко. Организация обязала казахстанца провести защиту против украинца до 3 августа этого года, иначе он будет лишен этого пояса.

НВ

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