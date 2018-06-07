07 июня 2018, четверг

Казахского боксёра лишили титула из-за отказа драться с украинцем

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В ближайшее время IBF назовёт двух претендентов на вакантный пояс чемпиона в среднем весе
Фото:HBO Boxing

В ближайшее время IBF назовёт двух претендентов на вакантный пояс чемпиона в среднем весе

Чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA и IBO Геннадия Головкина лишили пояса IBF за отказ встречаться с украинцем Сергеем Деревянченко.

Такое решение приняла Международная боксёрская федерация после отказа казаха провести третьего августа 2018 года бой с обязательным претендентом - Сергеем Деревянченко, сообщает XSPORT.

Геннадий Головкин хотел провести защиту во втором бою против Сауля Альвареса, но из-за положительной допинг-пробы соперника поединок пришлось отменить. Вместо него казахский боксер вышел на ринг с Ванессом Мартиросяном, но эта встреча не была санкционирована Международной федерацией бокса.

В ближайшее время IBF назовёт двух претендентов на вакантный пояс чемпиона в среднем весе.

Ранее Ломаченко сообщил о желание остаться в лёгком весе, а перед этим назвал Джервонту Дэвиса своим потенциальным соперником в 2018 году.

 

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