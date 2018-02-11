Как раз тот скальп, который мне нужен. Ломаченко прокомментировал бой с Линаресом

Украинский боксер Василий Ломаченко во время посещения Киева прокомментировал свой будущий бой против Хорхе Линареса и поделился впечатлениями от включения в десятку лучших боксеров мира по версии авторитетного портала World Boxing News.

"Наслаждаюсь первым номером и хочу пробыть на вершине как можно больше. Что касается Линареса, то он боец топ-уровня. Как раз тот скальп, который мне нужен", - заявил Ломаченко в интервью ТСН.

Напомним, чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко рассказал о вероятном подписании контракта на следующий бой на протяжении недели.

Украинский боксер сообщил, что, скорее всего, его следующим соперником будет венесуэльский боксер Хорхе Линарес.