Избитый украинским чемпионом боксер вышел из комы Сегодня, 15:23 467 Цей матеріал також доступний українською Фото: BoxingScene Стивенсон уже пришел в себя

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Адонис Стивенсон вышел из комы, в которой находился после нокаута от украинца Александра Гвоздика 1 декабря.

Об этом объявила супруга 41-летнего спортсмена Симоне Гад, сообщает TVA Sports. По ее словам, Стивенсон пришел в сознание и лечится у себя дома вместе с семьей и командой врачей.

"Адонис – чемпион мира, он демонстрирует те же агрессивность, силу и решительность в своем выздоровлении", - добавила она.

Стивенсон проиграл Гвоздику 1 декабря нокаутом в 11-м раунде и лишился чемпионского титула. Перед падением канадец пропустил восемь мощных ударов подряд. Сразу после боя его на носилках вынесли с ринга.

Затем стало известно, что боксера ввели в искусственную кому. У спортсмена было подозрение на кровоизлияние в мозг, но решение врачей больше связано с профилактическими целями.

Впоследствии стало известно, что состояние Стивенсона изменилось из критического на стабильное, но позже появилась информация, что канадец перенес операцию и его состояние остается критическим. Неделю назад он пришел в сознание, но оказалось, что за три недели после боя он остается в коме.