Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Питер Сантенелло
Как я спасся от боевиков
Гарик Корогодский
10 заповедей в бизнесе
Фарид Закария
Почему Запад надевает "желтые жилеты"
Олег Шама
Как проходили выборы патриарха 100 лет назад

Избитый украинским чемпионом боксер впервые пришел в себя - СМИ

Сегодня, 13:01
272
Цей матеріал також доступний українською

Адонис Стивенсон проиграл Александру Гвоздику нокаутом в 11-м раунде

Фото: Адонис Стивенсон via Instagram

Экс-чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе канадский боксер Адонис Стивенсон, который после нокаута от нового обладателя титула украинца Александра Гвоздика был госпитализирован, впервые пришел в сознание, сообщает TVA Nouvelles.

Сообщается, что Стивенсон открыл глаза, когда с ним в больнице разговаривала его жена. Родственники Стивенсона цепляются за надежду, поскольку врачи постепенно уменьшают количество медикаментов для боксера, который все это время находился в искусственной коме.

Стивенсон проиграл Гвоздику нокаутом в 11-м раунде и лишился чемпионского титула. Перед падением канадец пропустил восемь мощных ударов подряд. Сразу после боя его на носилках вынесли с ринга.

Позже промоутер боксера Айвон Мишель сообщил, что экс-чемпион мира находится в критическом состоянии после поражения нокаутом от Гвоздика.

Затем стало известно, что Стивенсона ввели в искусственную кому. У боксера было подозрение на кровоизлияние в мозг, но решение врачей больше связано с профилактическими целями.

Впоследствии стало известно, что состояние Адониса Стивенсона после нокаута в бою с украинцем изменился из критического на стабильный, но позже появилась инофрмация, что канадский боксер перенес операцию и его состояние остается критическим.

Теги:   WBC Александр Гвоздик Бокс

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

Научпоп

Сегодня, 07:03

article_img
Чужой возвращается. В земной коре нашли около 23 миллиардов тонн живых организмов
IT-индустрия

Вчера, 18:04

article_img
Лучшие сервисы, которые заменят Google и не будут собирать информацию о вас - первая часть
Интересы

Вчера, 15:46

article_img
Вложили душу. Семь крутых детских игрушек от украинских производителей