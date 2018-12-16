Избитый украинским чемпионом боксер впервые пришел в себя - СМИ Сегодня, 13:01 272 Цей матеріал також доступний українською Адонис Стивенсон проиграл Александру Гвоздику нокаутом в 11-м раунде Фото: Адонис Стивенсон via Instagram

Экс-чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе канадский боксер Адонис Стивенсон, который после нокаута от нового обладателя титула украинца Александра Гвоздика был госпитализирован, впервые пришел в сознание, сообщает TVA Nouvelles.

Сообщается, что Стивенсон открыл глаза, когда с ним в больнице разговаривала его жена. Родственники Стивенсона цепляются за надежду, поскольку врачи постепенно уменьшают количество медикаментов для боксера, который все это время находился в искусственной коме.

Стивенсон проиграл Гвоздику нокаутом в 11-м раунде и лишился чемпионского титула. Перед падением канадец пропустил восемь мощных ударов подряд. Сразу после боя его на носилках вынесли с ринга.

Позже промоутер боксера Айвон Мишель сообщил, что экс-чемпион мира находится в критическом состоянии после поражения нокаутом от Гвоздика.

Затем стало известно, что Стивенсона ввели в искусственную кому. У боксера было подозрение на кровоизлияние в мозг, но решение врачей больше связано с профилактическими целями.

Впоследствии стало известно, что состояние Адониса Стивенсона после нокаута в бою с украинцем изменился из критического на стабильный, но позже появилась инофрмация, что канадский боксер перенес операцию и его состояние остается критическим.