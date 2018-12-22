Избитый украинским чемпионом боксер не вышел из комы за три недели Сегодня, 02:34 109 Цей матеріал також доступний українською Стивенсон нуждается в искусственной вентиляции легких Фото: Адонис Стивенсон via Twitter

Промоутер боксера Адониса Стивенсона Ивон Мишель заявил о том, что канадец остается в коме спустя три недели после нокаута от украинского чемпиона мира по версии WBC Александра Гвоздика.

Представитель Стивенсона признался, что врачи не рискуют давать прогнозы по поводу здоровья 41-летнего спортсмена, сообщает BoxingScene. По его словам, бойцу нужна искусственная вентиляция легких.

"На сегодня его состояние не улучшилось. О нем заботится отличная команда врачей, которая ежедневно следит за ситуацией", - добавил Мишель.

Стивенсон проиграл Гвоздику 1 декабря нокаутом в 11-м раунде и лишился чемпионского титула. Перед падением канадец пропустил восемь мощных ударов подряд. Сразу после боя его на носилках вынесли с ринга.

Затем стало известно, что боксера ввели в искусственную кому. У спортсмена было подозрение на кровоизлияние в мозг, но решение врачей больше связано с профилактическими целями.

Впоследствии стало известно, что состояние Стивенсона изменилось из критического на стабильное, но позже появилась информация, что канадец перенес операцию и его состояние остается критическим. Неделю назад он пришел в сознание.