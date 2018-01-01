Избитый Гвоздиком боксер остается в критическом состоянии Сегодня, 22:02 24 Цей матеріал також доступний українською Стивенсон проиграл Гвоздику в 11-м раунде Адонис Стивенсон via Instagram

Экс-чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Адонис Стивенсон, который был отправлен украинским боксером Александром Гвоздиком в нокаут, остается в критическом состоянии.

Как сообщает Boxing Scene, Стивенсон перенес операцию и его состояние стабильное, но критическое. У боксера серьезная черепно-мозговая травма и после операции он был перемещен в отделение интенсивной терапии.

"На данный момент его состояние требует дыхательной помощи, глубокой седации и специального неврологического мониторинга", - заявил врач Стивенсона.

Стивенсон проиграл Гвоздику нокаутом в 11-м раунде и лишился чемпионского титула. Перед падением канадец пропустил восемь мощных ударов подряд. Сразу после боя его на носилках вынесли с ринга.

В воскресенье промоутер боксера Айвон Мишель сообщил, что экс-чемпион мира находится в критическом состоянии после поражения нокаутом от Гвоздика.

Позже стало известно, что Стивенсона после нокаута в бою с Александром Гвоздиком ввели в искусственную кому. У боксера было подозрение на кровоизлияние в мозг, но решение врачей больше связано с профилактическими целями.

Впоследствии стало известно, что состояние Адониса Стивенсона после нокаута в бою с украинцем Александром Гвоздиком изменился из критического на стабильный.