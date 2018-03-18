Гвоздик завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик единогласным решением судей победил француза Мехди Амара и стал временным чемпионом мира по версии WBC.
Впервые Гвоздик прошел все 12 раундов в профи карьере. По итогам поединка судьи отдали украинцу победу единогласным решением: 116:112, 118:110 и 117:111.
And the NEW !!! ???????????? @WBCBoxing @trboxing @ESPN_golpes @AlexandrGvozdyk #salazar #levels Pics by @boxingphotos #ukraine pic.twitter.com/Jksgu8eRmR— Egis Klimas (@KlimasBoxing) 18 марта 2018 г.
Поединок проходил на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.
Теперь Гвоздик стал обязательным соперником чемпиона по версии WBC. Пока этим поясом владеет Адонис Стивенсон, однако 19 мая в Монреале он будет боксировать с претендентом на титул Баду Джеком.
Напомним, в январе промоутер украинца Боб Арум заявил о том, что украинец будет драться с французом Мехди Амаром в андеркарте чемпионского боя в первом полусреднем весе между Амиром Имамом и Хосе Карлосом Рамиресом.
Перед этим стало известно, что команда украинца Александра Гвоздика обратилась к Всемирной боксерской организации (WBO) с просьбой назначить его официальным претендентом на бой против российского чемпиона по этой версии Сергея Ковалева.
Ранее промоутер украинского бойца Боб Арум объявил о том, что его клиент стал обязательным претендентом на поединок против россиянина.
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